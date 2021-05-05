РФС опубликовал заявление по инциденту с болельщиками после матча «Зенит» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) высказал свою позицию относительно действий правоохранительных органов в отношении болельщиков «Локомотива» после выездного матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«РФС внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» — «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит РПЛ. Мы надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК «Локомотив». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда также будут приглашены представители службы безопасности «Зенит» и МВД. Мы считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелируя усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события. Наша общая задача — это создать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы подобные ситуации не повторялись», — гласит текст заявления.

По итогам встречи «Локомотив» пожаловался на чрезмерно строгое отношение правоохранительных органов к болельщикам команды гостей, а также на то, что фанатам железнодорожников было выделено меньше билетов, нежели положено по квоте.

Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».