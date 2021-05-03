СМИ: Четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом»

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Болельщики московского «Локомотива» были задержаны органами правопорядка перед началом встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
СМИ: Четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом»
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Об этом сообщает Sport24. Источник также назвал имена болельщиков. Это Никита Минченков, Павел Грушин, Сергей Минаков и Сергей Арион. По мнению друзей задержанных, органам правопорядка было дано указание не допустить появления на «Газпром Арене» «неудобных» болельщиков.

Сообщается, что болельщиков «Локомотива» задерживали без объяснения причин. Задержанным предъявлены обвинения по статье КоАП РФ 20.1 («Мелкое хулиганство»).

Ранее сообщалось, что РПЛ совместно с РФС проведёт проверку заявления ФК «Локомотив» об ограничениях на стадионе «Зенита».

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