РПЛ совместно с РФС проведёт проверку заявления ФК «Локомотив» об ограничениях на стадионе «Зенита»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) отреагировала на заявление «Локомотива» о чрезмерных ограничениях для гостевых болельщиков во время матча 28-го тура РПЛ (1:6).
РПЛ совместно с РФС проведёт проверку заявления ФК «Локомотив» об ограничениях на стадионе «Зенита»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Проверка данного заявления будет проведена совместно с Российским футбольным союзом.

По итогам встречи «Локомотив» пожаловался на чрезмерно строгое отношение правоохранительных органов к болельщикам команды гостей, а также на то, что фанатам железнодорожников было выделено меньше билетов, нежели положено по квоте.

Ранее в РПЛ прокомментировали проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить