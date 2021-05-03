РПЛ совместно с РФС проведёт проверку заявления ФК «Локомотив» об ограничениях на стадионе «Зенита»
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Проверка данного заявления будет проведена совместно с Российским футбольным союзом.
По итогам встречи «Локомотив» пожаловался на чрезмерно строгое отношение правоохранительных органов к болельщикам команды гостей, а также на то, что фанатам железнодорожников было выделено меньше билетов, нежели положено по квоте.
Ранее в РПЛ прокомментировали проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита».