В РПЛ прокомментировали проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита»

Глава пресс-службы Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов отреагировал на проблемы при выезде болельщиков «Локомотива» со стадиона «Зенита» после матча в Санкт-Петербурге.

«Было оговорено до матча, что в целях обеспечения безопасности болельщикам «Локомотива» предоставят шатлы до Московского вокзала и ближайших станций метров. К сожалению, правоохранительные органы не всегда корректно проводят подобные мероприятия», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он отметил, что Петербурге уже случались подобные инциденты, а в РПЛ намерены провести диалог с полицией и «Зенитом», чтобы избежать повторения ситуации.

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура и досрочно стал чемпионом России. Для сине-бело-голубых это чемпионство — третье подряд. Всего на счету команды из Санкт-Петербурга восемь побед в первенствах страны (одно — СССР, семь — России).

Ранее в «Уфе» не исключили организацию чемпионского коридора перед игрой с «Зенитом».