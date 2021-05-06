Шварц высказался о возможных кадровых изменениях в составе «Динамо» в межсезонье

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о формировании состава команды на следующий сезон.

«Мы ведём работу на рынке и просматриваем различные варианты усиления. Вполне нормальное явление, что некоторые футболисты из этого состава могут сменить клуб в летнее трансферное окно. Но сейчас все наши мысли только о предстоящих двух матчах», — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» после 28 туров занимает седьмое место в таблице РПЛ с 46 очками, отставая лишь на три очка от идущего на четвёртом месте «Рубина».

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Комличенко.