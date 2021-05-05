Источник: ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Комличенко
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Как сообщает Metaratings, армейцы могут арендовать 25-летнего форварда.
На данный момент красно-синие находятся в поисках нападающего и отдают предпочтение игрокам с российским паспортом. Тем более что ситуация с продлением арендного соглашения с венесуэльским нападающим Хосе Саломоном Рондоном, права на которого принадлежат китайскому «Далянь Про», остаётся под вопросом.
«Динамо» готово рассмотреть аренду Комличенко.
В этом сезоне россиянин провёл 24 матча, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее агент футболиста ЦСКА Николы Влашича сообщил, что футболист восстановится через неделю.