Источник: ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Комличенко

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко может продолжить карьеру в столичном футбольном клубе ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, армейцы могут арендовать 25-летнего форварда.

На данный момент красно-синие находятся в поисках нападающего и отдают предпочтение игрокам с российским паспортом. Тем более что ситуация с продлением арендного соглашения с венесуэльским нападающим Хосе Саломоном Рондоном, права на которого принадлежат китайскому «Далянь Про», остаётся под вопросом.

«Динамо» готово рассмотреть аренду Комличенко.

В этом сезоне россиянин провёл 24 матча, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее агент футболиста ЦСКА Николы Влашича сообщил, что футболист восстановится через неделю.