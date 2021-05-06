Росберг считает, что Мик Шумахер не сумеет достичь уровня отца

Бывший пилот «Формулы-1» Нико Росберг поделился мнением о гонщике Haas Мике Шумахере, отцом которого является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

«В прошлом году мы видели, как на пресс-конференциях вокруг Мика Шумахера и Льюиса Хэмилтона собиралось немало журналистов. Конечно, это колоссальное давление. Невозможно, чтобы Мик стал таким же классным пилотом, как и его отец, который является лучшим в истории. Но все сравнивают их. Мик настолько же сильный, как и его отец. Для прогресса я бы посоветовал ему больше работать с данными. Я много анализировал информацию, пытаясь понять, что ещё можно было бы улучшить», — приводит слова Росберга PlanetF1.

В первых гонках сезона Мику Шумахеру не удавалось набрать очки, однако каждый раз немец оказывался быстрее своего напарника по команде россиянина Никиты Мазепина.

Ранее Мазепин заявил, что намерен провести в «Формуле-1» несколько лет.