Мазепин заявил, что намерен провести в «Формуле-1» несколько лет

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Российский пилот Haas Никита Мазепин поделился мнением о своих перспективах в «Формуле-1».
Мазепин заявил, что намерен провести в «Формуле-1» несколько лет
  • Reuters

«Уверен, что проведу как минимум несколько лет в «Формуле-1». Сейчас я совсем не паникую. Мы с Миком Шумахером в одинаковом положении. «Формула-1» показалась мне очень интенсивной. Две квалификации, которые я провёл, были весьма насыщенными. У меня мало времени, а происходит очень многое. Сейчас я ещё учусь, но впереди ещё много работы», — цитирует Motorsport-Total Мазепина.

Мазепин дебютировал в «Формуле-1» в сезоне-2021. В дебютной гонке россиянин выбыл на первом круге, на втором Гран-при он финишировал 17-м.

Ранее Мазепин заявил, что квалификации не перестают удивлять.

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