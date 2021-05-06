СМИ: «Милан» рассматривает приглашение Сарри в случае непопадания в ЛЧ

В следующем сезоне у итальянского «Милана» может быть новый главный тренер.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, назначение Маурицио Сарри может произойти в том случае, если команда не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. За четыре тура до его финиша «Милан», набрав 69 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Сарри в настоящее время находится без работы. Последним его клубом был туринский «Ювентус», который уволил специалиста летом прошлого года.

Нынешним тренером «Милана» является Стефано Пиоли.

Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Беневенто».