«Милан» победил «Беневенто» и поднялся на второе место в Серии А

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«Милан» одержал победу над «Беневенто» в матче 34-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» в Милане, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Милану» принесли голы Хакана Чалханоглу и Тео Эрнандеса, отличившихся на шестой и 60-й минутах соответственно.

«Милан», набрав 69 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив «Аталанту», у которой ещё есть матч в запасе. «Беневенто» (31 очко) — 18-й.

Ранее стал известно, что «Ювентус» впервые за десять лет не станет чемпионом Серии А.

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