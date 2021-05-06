Вяльбе зарегистрирована кандидатом в совет FIS
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Об этом сообщает пресс-служба организации. Вяльбе стала единственной россиянкой в списке кандидатов. C полным списком претендентов на попадание в совет FIS, а также на должность главы организации можно ознакомиться на официальном сайте структуры.
Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной победительницей чемпионатов мира по лыжным гонкам.
С 2010 года возглавляет ФЛГР.
Ранее сообщалось, что Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от «Единой России».