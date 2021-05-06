Вяльбе зарегистрирована кандидатом в совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошла в число претендентов на попадание в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Об этом сообщает пресс-служба организации. Вяльбе стала единственной россиянкой в списке кандидатов. C полным списком претендентов на попадание в совет FIS, а также на должность главы организации можно ознакомиться на официальном сайте структуры.

Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной победительницей чемпионатов мира по лыжным гонкам.

С 2010 года возглавляет ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от «Единой России».