Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
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Как сообщается на сайте партии, Вяльбе примет участие в праймериз на выборы в Госдуму от «Единой России» в Ивановской области.
Отмечается, что Вяльбе уже сдала в организационный комитет партии все необходимые документы для участия в праймериз.
Праймериз пройдут 24—30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.
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