Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от «Единой России»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет участвовать в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия».

Как сообщается на сайте партии, Вяльбе примет участие в праймериз на выборы в Госдуму от «Единой России» в Ивановской области.

Отмечается, что Вяльбе уже сдала в организационный комитет партии все необходимые документы для участия в праймериз.

Праймериз пройдут 24—30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября.

Ранее сообщалось, что ФЛГР оценила выступления российских лыжников в предолимпийском сезоне.