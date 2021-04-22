ФЛГР оценила выступления российских лыжников в предолимпийском сезоне

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В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценили выступление российских лыжников в сезоне-2020/21.
ФЛГР оценила выступления российских лыжников в предолимпийском сезоне
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Елена Вяльбе выступила на президиуме ФЛГР с докладом по итогам сезона, после чего путём голосования была вынесена оценка выступлению российских лыжников. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — цитирует члена президиума ФЛГР Сергея Крянина ТАСС.

В сезоне-2020/21 российский лыжник Александр Большунов завоевал Кубок мира. Лучший результат у женщин показала Юлия Ступак, ставшая второй. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе сборная России заняла пятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее был утверждён состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22.

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