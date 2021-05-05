СМИ назвали причины, по которым «Крылья Советов» не прошли лицензирование для РПЛ

Стало известно, из-за чего самарские «Крылья Советов» не смогли пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб не прошёл процедуру лицензирования из-за старых незакрытых долгов. При этом отмечается, что у коллектива из Самары есть средства на решение проблем.

«Крылья» досрочно стали победителями Футбольной национальной лиги, что даёт право выхода в РПЛ.

Не прошедшие лицензирование клубы имеют право подать апелляцию, которая будет рассмотрена 12 мая на заседании апелляционной комиссии. До этого времени у команд есть возможность исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о возможных причинах отказа в лицензии Российского футбольного союза.