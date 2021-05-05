В «Крыльях Советов» рассказали о возможных причинах отказа в лицензии РФС
- РИА Новости
«Нужно ознакомиться с документами от комиссии по лицензированию, пока их от РФС не получили. Это связано в первую очередь с финансами, думаю. Хочется верить, что всё будет хорошо. Посмотрим, какие критерии не выполнили, и будем исправлять», — цитирует Калакуцкого РИА Новости.
«Крылья» досрочно стали победителями Футбольной национальной лиги, что даёт право выхода в РПЛ.
Не прошедшие лицензирование клубы имеют право подать апелляцию, которая будет рассмотрена 12 мая на заседании апелляционной комиссии. До этого времени у команд есть возможность исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» не получили лицензию для выступления в РПЛ.