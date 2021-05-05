Источник: «Локомотив» интересуется футболистом ЦСКА Тикнизяном

Московский футбольный клуб «Локомотив» хочет купить у столичного ЦСКА полузащитника Наира Тикнизяна.

Как сообщает «РБ-Спорт», железнодорожники таким образом хотят закрыть левый фланг, а для этого красно-зелёные намерены приобрести именно российского игрока.

В нынешнем сезоне 21-летний Тикнизян провёл 32 матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Он является воспитанником ЦСКА и дебютировал за армейцев в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Николая Комличенко.