Источник: «Локомотив» интересуется футболистом ЦСКА Тикнизяном

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Московский футбольный клуб «Локомотив» хочет купить у столичного ЦСКА полузащитника Наира Тикнизяна.
Источник: «Локомотив» интересуется футболистом ЦСКА Тикнизяном
  • © Официальный сайт ПФК ЦСКА

Как сообщает «РБ-Спорт», железнодорожники таким образом хотят закрыть левый фланг, а для этого красно-зелёные намерены приобрести именно российского игрока.

В нынешнем сезоне 21-летний Тикнизян провёл 32 матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Он является воспитанником ЦСКА и дебютировал за армейцев в 2017 году.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает аренду футболиста «Динамо» Николая Комличенко.

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