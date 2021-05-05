Поветкин высказался о возможном завершении карьеры

Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.

«Я сейчас ещё раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете», — цитирует Поветкина РИА Новости.

По его словам, многое будет зависеть от состояния его здоровья, так как возраст даёт о себе знать, а молодых боксёров появляется всё больше.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 40 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел три поражения, ещё один бой завершил вничью.

Ранее Поветкин сообщил, что сломал палец во время реванша с Уайтом.