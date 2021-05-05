Поветкин высказался о возможном завершении карьеры

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Российский боксёр Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.
Поветкин высказался о возможном завершении карьеры
  • globallookpress.com

«Я сейчас ещё раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете», — цитирует Поветкина РИА Новости.

По его словам, многое будет зависеть от состояния его здоровья, так как возраст даёт о себе знать, а молодых боксёров появляется всё больше.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 40 поединков, в 36 из которых одержал победу, потерпел три поражения, ещё один бой завершил вничью.

Ранее Поветкин сообщил, что сломал палец во время реванша с Уайтом.

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