Поветкин сообщил, что сломал палец во время реванша с Уайтом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о травме, которую получил во втором поединке с британцем Диллианом Уайтом.

«В бою получил травму руки — сломан палец. Не знаю, серьёзно или нет. В принципе так побаливало, но ничего — нормально. Но это не значит, что проиграл из-за пальца. Я проиграл из-за того, что, наверное, на данный момент был слабее. Вот и всё», — цитирует Поветкина РИА Новости.

Он также признался, что из-за коронавируса, который он перенёс перед боем, у него были проблемы с сосудами, но сейчас ему лучше.

Уайт нокаутировал 41-летнего Поветкина в четвёртом раунде и стал временным чемпионом по версии WBC. Для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Напомним, что в первом поединке между боксёрами победил Поветкин.

Ранее сообщалось, что Поветкин ещё не принял решение о дальнейшей карьере.