Рекордсмен ФНЛ по голам за сезон Сергеев не намерен уходить из «Крыльев Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что рассчитывает остаться в клубе.

По его словам, на данный момент он хочет выложиться на максимум в финале Кубка России по футболу, где «Крылья» сыграют с «Локомотивом».

«Буду ли я рассматривать предложения от клубов РПЛ? У меня контракт с «Крыльями» до 2022 года, меня всё устраивает в клубе», — цитирует Сергеева Sport24.

Он также выразил мнение, что его рекорд по голам в ФНЛ является заслугой всей команды. Кроме того, форвард подчеркнул, что для него на первом плане результаты команды.

В 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ Сергеев забил 39 мячей и стал рекордсменом турнира по голам, обойдя по этому показателю Андрея Федькова, на счету которого 38 мячей в 2004 году.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат ФНЛ.