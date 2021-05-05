Рекордсмен ФНЛ по голам за сезон Сергеев не намерен уходить из «Крыльев Советов»
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По его словам, на данный момент он хочет выложиться на максимум в финале Кубка России по футболу, где «Крылья» сыграют с «Локомотивом».
«Буду ли я рассматривать предложения от клубов РПЛ? У меня контракт с «Крыльями» до 2022 года, меня всё устраивает в клубе», — цитирует Сергеева Sport24.
Он также выразил мнение, что его рекорд по голам в ФНЛ является заслугой всей команды. Кроме того, форвард подчеркнул, что для него на первом плане результаты команды.
В 40 матчах нынешнего сезона ФНЛ Сергеев забил 39 мячей и стал рекордсменом турнира по голам, обойдя по этому показателю Андрея Федькова, на счету которого 38 мячей в 2004 году.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат ФНЛ.