«Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» стали победителями чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за два тура до финиша.

Благодаря победе над «Спартаком-2» (2:0) самарская команда набрала 95 очков и за два тура до конца сезона увеличила отрыв от второго места в турнирной таблице, на котором располагается «Оренбург», до семи очков. Таким образом, «Крылья Советов» досрочно стали победителями соревнований.

Самарский клуб вылетел из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.

Ранее форвард «Крыльев Советов» Сергеев установил новый рекорд ФНЛ по количеству голов за сезон.