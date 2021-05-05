«Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат ФНЛ

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Самарские «Крылья Советов» стали победителями чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за два тура до финиша.
«Крылья Советов» досрочно выиграли чемпионат ФНЛ
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Благодаря победе над «Спартаком-2» (2:0) самарская команда набрала 95 очков и за два тура до конца сезона увеличила отрыв от второго места в турнирной таблице, на котором располагается «Оренбург», до семи очков. Таким образом, «Крылья Советов» досрочно стали победителями соревнований.

Самарский клуб вылетел из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона. 

Ранее форвард «Крыльев Советов» Сергеев установил новый рекорд ФНЛ по количеству голов за сезон.

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