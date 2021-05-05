Уткин — о лицензировании в РПЛ: «Оренбургу» верить нельзя

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу возможного недопуска футбольного клуба «Оренбург» к участию в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оренбургу» верить нельзя. Этот клуб уже пять лет с переменным успехом пробивается в РПЛ. Почему они построят стадион к следующему сезону?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что многие клубы РПЛ мечтают о том, чтобы из элитного дивизиона никто не вылетал, а при недопуске «Оренбурга» вылетит только одна команда, что является поводом для единства остальных коллективов. При этом эксперт не до конца понимает, чем «Оренбург» хуже самарских «Крыльев Советов», которые гарантировали себе участие в следующем сезоне.

«У «Оренбурга» нет стадиона, но есть бюджет. А какая команда сыграет под вывеской «Крыльев» в следующем сезоне — большой вопрос. Ещё же на клубе из Самары колоссальные долги. Рано или поздно это аукнется. Может, «Оренбург» с его финансовыми гарантиями будет понадёжнее?» — подчеркнул Уткин.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Алания» не прошли процедуру лицензирования в РПЛ.