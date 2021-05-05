СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Тоттенхэма» Кейна €125 млн

Футболист «Тоттенхэма» Гарри Кейн в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, 27-летний английский форвард хочет покинуть клуб, потому что «Тоттенхэм» не будет принимать участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Руководство лондонцев готово отпустить Кейна за €125 млн, которые предлагает «Манчестер Юнайтед», но опасается реакции болельщиков на продажу одного из лидеров команды.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Кейн провёл 31 матч, в котором забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» превзошёл рекорд МЮ в Лиге чемпионов.