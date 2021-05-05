Титов признался, что хотел бы видеть во главе «Спартака» российского тренера

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов удивлён тем фактом, что руководство клуба не стремится доверить должность главного тренера российскому специалисту.

«В своё время нашему тренерскому штабу предоставили шанс. До сих пор любят говорить про багаж Аленичева. И на самом деле он реально был — на этом багаже и доехали до чемпионства, хотя и Массимо Каррера молодец. Сейчас почему бы не дать шанс Тихонову, Парфёнову, Карпину или многим другим, которые будут всей правдой служить родному клубу, поскольку знают, что такое «Спартак»? Мне бы хотелось, чтобы команду возглавил кто-то из наших, пускай даже не спартаковец. Хотя и не знаю, кто пойдёт в «Спартак» из ЦСКА, «Динамо», «Локомотива». К сожалению, наши футболисты уже привыкают к тренерам-иностранцам, к тому, что в команде больше легионеров. На первом месте английский язык, итальянский, немецкий. Меня это беспокоит. Многие российские специалисты могли бы работать, думаю, результат с ними был бы как минимум не хуже», — цитирует слова Титова Metaratings.ru.

В настоящее время главным тренером «Спартака» является немец Доменико Тедеско, однако он покинет команду по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта.

Ранее Пономарёв заявил, что если «Спартак» станет вторым в чемпионате, то Тедеско надо оставлять.