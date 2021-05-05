Пономарёв: если «Спартак» станет вторым, Тедеско надо оставлять

Бывший форвард сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв считает, что «Спартаку» не нужен другой иностранный тренер вместо Доменико Тедеско, который планирует покинуть московский клуб в связи с завершением срока действия контракта по окончании сезона.

«Спартаку» не нужен другой иностранный тренер. Если станут вторыми, Тедеско надо оставлять. Мне нравится этот парень: переживает, неравнодушный, нормально работает. Необходимо с ним садиться за стол и разговаривать. Конечно, он попросит больше денег, а что делать? Если команда займёт второе место в чемпионате, придётся ему зарплату повышать. Ведь за Лигу чемпионов клуб получит большие деньги», — цитирует Пономарёва «Советский спорт».

Тедеско объявил, что покидает «Спартак» по окончании сезона в связи со сроком истечения контракта.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Ганновер».