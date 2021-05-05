Пономарёв: если «Спартак» станет вторым, Тедеско надо оставлять

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Бывший форвард сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв считает, что «Спартаку» не нужен другой иностранный тренер вместо Доменико Тедеско, который планирует покинуть московский клуб в связи с завершением срока действия контракта по окончании сезона.
Пономарёв: если «Спартак» станет вторым, Тедеско надо оставлять
  • © Reuters

«Спартаку» не нужен другой иностранный тренер. Если станут вторыми, Тедеско надо оставлять. Мне нравится этот парень: переживает, неравнодушный, нормально работает. Необходимо с ним садиться за стол и разговаривать. Конечно, он попросит больше денег, а что делать? Если команда займёт второе место в чемпионате, придётся ему зарплату повышать. Ведь за Лигу чемпионов клуб получит большие деньги», — цитирует Пономарёва «Советский спорт».

Тедеско объявил, что покидает «Спартак» по окончании сезона в связи со сроком истечения контракта.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Ганновер».

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