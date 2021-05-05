Почеттино высказался о заявлениях игроков ПСЖ, обвинивших арбитра матча с «Манчестер Сити» в оскорблениях

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен провести расследование относительно высказываний главного арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2) в адрес игроков его команды.
Почеттино высказался о заявлениях игроков ПСЖ, обвинивших арбитра матча с «Манчестер Сити» в оскорблениях
  • Reuters

После окончания встречи сразу несколько игроков ПСЖ рассказали в интервью, что главный арбитр матча Бьорн Кёйперс в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сказал им отстать от него.

«Они рассказали об этом на телевидении, мы должны верить их словам. Сейчас самое главное то, что мы не попали в финал. Но, конечно, если я что-то не слышал с бровки и есть вещи, которые необходимо объяснить, то возможно, УЕФА проведёт расследование», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Ранее «Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках.

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