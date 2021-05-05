Почеттино высказался о заявлениях игроков ПСЖ, обвинивших арбитра матча с «Манчестер Сити» в оскорблениях
- Reuters
После окончания встречи сразу несколько игроков ПСЖ рассказали в интервью, что главный арбитр матча Бьорн Кёйперс в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сказал им отстать от него.
«Они рассказали об этом на телевидении, мы должны верить их словам. Сейчас самое главное то, что мы не попали в финал. Но, конечно, если я что-то не слышал с бровки и есть вещи, которые необходимо объяснить, то возможно, УЕФА проведёт расследование», — приводит слова Почеттино Daily Mail.
Ранее «Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках.