Хоккеист «Авангарда» Шарипзянов — о Ковальчуке: звёзд представляешь себе по-другому

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о своём впечатлении от форварда Ильи Ковальчука, который в завершившемся сезоне выступал за омский клуб.

«Конечно, уход Ковальчука — это потеря для «Авангарда». Иметь такого человека в раздевалке бесценно. Может быть, на льду он забрасывал шайб не так много, как раньше, однако в нужный момент он мог и прикрикнуть, и поддержать. Он внёс огромный вклад в эту победу. Илья — ещё и потрясающий человек. Звёзд представляешь по-другому, а Ковальчук — это обычный мужик. Говорил мне, чтобы я звонил ему в любое время, а мне как-то неудобно даже: такой человек большой. После победы Ковальчук именно мне первому вручил Кубок Гагарина. Я этого не ожидал даже. Стоял в сторонке где-то, а Илья меня увидел и решил кубок дать. Это было очень приятно», — приводит слова Шарипзянова «Чемпионат».

По итогам сезона-2020/21 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате Ковальчук сыграл 16 матчей и набрал 17 (5 + 12) очков, а в плей-офф на его счету девять (4 + 5) очков в 24 встречах.

Ранее сообщалось, что Ковальчук не исключил своего возвращения в ХК «Спартак».