Сен-Пьер объяснил, почему не состоялся бой с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, почему так и не удалось провести его бой с бывшим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хотел, чтобы этот бой состоялся. И Хабиб этого хотел. Но в UFC этого не хотели. Они ясно дали понять, что у них тогда были другие планы на Хабиба. Это имело смысл с точки зрения бизнеса», — цитирует слова Сен-Пьера издание Sportskeeda.

Также канадский боец рассказал, как бы действовал в поединке с Нурмагомедовым.

«Он очень хорош возле сетки. Я придерживался бы своего плана. Мне нужно было бы сразу же занять центр октагона, используя всякие обманные манёвры и финты», — добавил Жорж Сен-Пьер.

Канадский боец объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. Нурмагомедов провёл последний поединок в октябре 2020-го, победив американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Василевский вспомнил, как повздорил с Нурмагомедовым в США.