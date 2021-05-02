Василевский вспомнил, как повздорил с Нурмагомедовым в США

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал об инциденте с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, который едва не перерос в уличную драку.

«Там ничего такого не было. Обычная стандартная ситуация на тренировке. У нас с ним был спарринг, в какой-то момент я... наносил ему удары, ему это не нравилось. Хабиб никогда не любил проигрывать, потому он чувствовал такое... И начал на меня нападать. Хотел сделать проход в ноги, но у него тоже почему-то не получалось так сделать, а потом он сказал: «Пошли тогда на улицу». Ему показалось, что я его специально так бью. Он видит, что у него не получается, что я наношу сильные удары. Я это делал не специально, а он начал вытаскивать меня на улицу, говорить: «Пошли драться на улицу». Я ответил: «Ну давай, пошли драться на улицу». На тот момент там было много людей, они начали нас разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались и пожали друг другу руки. Это, по-моему, произошло в самом начале сборов там. Потом мы несколько месяцев жили в Нью-Джерси, тренировались вместе. Это была просто стандартная ситуация, когда спарринг мог перейти из зала на улицу», — цитирует Василевского «Спорт-Экспресс».

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На профессиональном уровне россиянин одержал 29 побед в 29 поединках.

Ранее Усман высказался о гипотетическом бое с Нурмагомедовым.