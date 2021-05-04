Глава Удмуртии: тренируюсь на улицах Ижевска без охраны

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Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал, что тренируется без сопровождения охраны.
Глава Удмуртии: тренируюсь на улицах Ижевска без охраны
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Да, для меня вообще обычное дело — одному выйти в город. Ещё вопрос, будет ли успевать за мной охрана. Вчера, например, ходил по площади, спрашивал, что люди обо мне думают. Мне так комфортно. Хотя на тренировках бывают и забавные случаи. Когда только возглавил республику, пришёл в бассейн. Плыву и замечаю, что на бортике сидит слишком много людей. Потом спросил у тренера, что случилось, мне сказали, что все пришли посмотреть на меня.
Вокруг резиденции ровно километр, все знают, что иногда я здесь бегаю. Иногда ко мне кто-то может присоединиться, сфотографироваться, задать вопрос. Так я познакомился с одной бабушкой, которая занимается скандинавской ходьбой. Теперь она всегда меня встречает, ставит задачи и даёт ценные советы», — заявил Бречалов RT.

Ранее он рассказал, планирует ли попробовать себя в другом виде спорта.

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