Бречалов — о скалолазании: в горах пока не чувствую динамики

Короткая ссылка
Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал, планирует ли попробовать себя в другом виде спорта.
Бречалов — о скалолазании: в горах пока не чувствую динамики
  • © Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Пока нет, хотя чего только не предлагали, в том числе и скалолаза из меня сделать хотели. Но я предпочитаю игровые виды спорта. Этот год, кстати, получился особенным, потому что собрал все возможные травмы. Поэтому футбол отпадает, а в баскетболе вполне себя вижу. Тем более я ещё болельщик. В горах же пока не чувствую динамики. Мне нужно серьёзное преодоление, помноженное на движение, высокий темп — словом, рок-н-ролл. Поэтому когда друзья рассказывают, что по сантиметру в минуту преодолевают на Эльбрусе, становится грустно», — рассказал Бречалов RT.

Ранее он не исключил, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить