Бречалов — о скалолазании: в горах пока не чувствую динамики

Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал, планирует ли попробовать себя в другом виде спорта.

«Пока нет, хотя чего только не предлагали, в том числе и скалолаза из меня сделать хотели. Но я предпочитаю игровые виды спорта. Этот год, кстати, получился особенным, потому что собрал все возможные травмы. Поэтому футбол отпадает, а в баскетболе вполне себя вижу. Тем более я ещё болельщик. В горах же пока не чувствую динамики. Мне нужно серьёзное преодоление, помноженное на движение, высокий темп — словом, рок-н-ролл. Поэтому когда друзья рассказывают, что по сантиметру в минуту преодолевают на Эльбрусе, становится грустно», — рассказал Бречалов RT.

Ранее он не исключил, что и в 70 лет будет заниматься триатлоном.