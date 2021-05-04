Червиченко — об «Оренбурге»: команда РПЛ должна соответствовать регламенту

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё мнение о решении большинства клубов Российской премьер-лиги проголосовать против разрешения для «Оренбурга» играть в РПЛ в порядке исключения в сезоне-2021/22.

«Любая команда, которая играет в РПЛ, должна соответствовать требованиям регламента. Почему мы должны сделать исключение для «Оренбурга»? Я более либерально отношусь к количеству мест, но внутри стадиона все требования должны быть соблюдены: раздевалка, качественная телевизионная картинка», — приводит слова Червиченко Sport24.

«Оренбург» за два тура до завершения сезона Футбольной национальной лиги занимает второе место в турнирной таблице, которое позволит клубу напрямую попасть в РПЛ в следующем сезоне. При этом клуб может не пройти процедуру лицензирования и остаться в ФНЛ из-за несоответствия стадиона требованиям регламента.

Ранее появилась информация, что клубы РПЛ проголосовали против исключения для «Оренбурга».