СМИ: Аленичев — претендент на должность главного тренера «Нижнего Новгорода»
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В «Нижнем Новгороде» Аленичев заменит нынешнего главного тренера Роберта Евдокимова.
В настоящее время клуб в 40 матчах ФНЛ набрал 84 очка в таблице и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ.
Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.
Ранее Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак».