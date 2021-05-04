СМИ: Аленичев — претендент на должность главного тренера «Нижнего Новгорода»

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Бывший главный тренер «Енисея» и «Спартака» Дмитрий Аленичев является одним из кандидатов на пост наставника «Нижнего Новгорода».
СМИ: Аленичев — претендент на должность главного тренера «Нижнего Новгорода»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В «Нижнем Новгороде» Аленичев заменит нынешнего главного тренера Роберта Евдокимова.

В настоящее время клуб в 40 матчах ФНЛ набрал 84 очка в таблице и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ.

Последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Ранее Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак».

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