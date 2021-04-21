Аленичев заявил, что не готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что не готов снова возглавить команду.

«Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я не готов вернуться. Каррера готов вернуться? Это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание. Вполне возможно, что с нового сезона я буду тренировать какой-нибудь клуб. Посмотрим», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Перед зимним перерывом нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о своём решении покинуть команду по окончании сезона.

Ранее в агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию.