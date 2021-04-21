Агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию

Агент бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Андреа Д'Амико сообщил, что тренер готов вернуться в Россию.

«Каррера готов вернуться в Россию, но в данный момент нет никакой конкретики относительно его возвращения. «Спартак» не выходил с нами на связь», — цитирует Д’Амико «Рейтинг букмекеров».

Агент также отметил, что со стороны московского клуба не было интереса и по поводу главного тренера неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.