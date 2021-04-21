Агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию
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«Каррера готов вернуться в Россию, но в данный момент нет никакой конкретики относительно его возвращения. «Спартак» не выходил с нами на связь», — цитирует Д’Амико «Рейтинг букмекеров».
Агент также отметил, что со стороны московского клуба не было интереса и по поводу главного тренера неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.