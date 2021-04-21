Агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию

Короткая ссылка
Агент бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Андреа Д'Амико сообщил, что тренер готов вернуться в Россию.
Агент Карреры заявил о готовности тренера вернуться в Россию
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Каррера готов вернуться в Россию, но в данный момент нет никакой конкретики относительно его возвращения. «Спартак» не выходил с нами на связь», — цитирует Д’Амико «Рейтинг букмекеров».

Агент также отметил, что со стороны московского клуба не было интереса и по поводу главного тренера неаполитанского «Наполи» Дженнаро Гаттузо.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет дерби «Спартак» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить