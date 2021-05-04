Губерниев — о победе шашистки Тансыккужиной на ЧМ: это человек с железной волей

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе россиянки Тамары Тансыккужиной в финале чемпионата мира, который проходил в Польше.

«Мы с Тамарой общались, и я в неё просто влюбился. Это человек с железной волей. Она уверенно говорила, что приложит максимум усилий для победы, хотя и проигрывала по ходу матча. Ей огромный респект, молодец. В концовке матча Тамара ждала своего часа и нанесла свой решающий удар. Видите, что теперь мы всей страной за шашками следим. Хочется, чтобы этот инцидент с флагом всколыхнул интерес к интеллектуальным играм и отдельно к шашкам. А Тамара — настоящая царица. Надеюсь, она теперь будет звездой: и к Малахову в гости ходит, и к Урганту. Спасибо польской стороне за раскрутку российской спортсменки и российских шашек», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Финальный матч между Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда: к игровому столу подошёл секретарь соревнований и убрал российский флаг.

Ранее сообщалось, что Журова поздравила Тансыккужину с победой в финале ЧМ по шашкам.