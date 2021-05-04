Ковтун: у Медведевой и Загитовой уже другая жизнь началась

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Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун признался, что не слишком верит в возвращения в спорт олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Ковтун: у Медведевой и Загитовой уже другая жизнь началась
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«Сейчас, судя по ледовым шоу, Загитова потихонечку набирает. Зубцовые есть все. Но мне кажется, у Алины сейчас уже другая жизнь началась. Да и у Медведевой, наверное, так же. Я с ними каждый день не вижусь, как они тренируются, я не знаю. Теоретически, если они вернутся, то считаю, что всё-таки детки, которые подросли, уже посильней. Конечно, им тяжело будет, он это сами понимают. Было бы легко, то сейчас бы Загитова уже вовсю везде выступала. Я буду рад любому их решению. У людей своя жизнь, какая разница, кто там что говорит. Захотят — вернутся», — сказал Ковтун в интервью журналисту Василию Конову в Youtube.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, после чего не выступала в официальных соревнованиях. Медведева практически полностью пропустила прошлый сезон из-за травм.

Ранее Ковтун рассказал о своих взаимоотношениях с Тарасовой.

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