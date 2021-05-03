Боксёр из Пуэрто-Рико обвиняется в убийстве беременной подруги

Боксёр из Пуэрто-Рико Феликс Вердехо Санчес обвиняется в похищении и убийстве своей беременной подруги Кейшли Родригес.

Как сообщает The Washington Post, в полиции считают, что спортсмен похитил женщину, ударил её по лицу и ввёл ей неизвестную жидкость через шприц. Затем он привязал к её телу груз и сбросил его с моста в воду.

Отмечается, что Родригес находилась на втором месяце беременности, а Вердехо требовал, чтобы она сделала аборт. Вердехо уже сдался полиции, а данный инцидент вызвал массовые протесты в Пуэрто-Рико против насилия в отношении женщин.

Ранее сообщалось, что в Омске возбудили дело по факту убийства экс-футболиста «Иртыша».