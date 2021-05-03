Губернатор Тульской области сообщил, что Аджоев и Парфёнов останутся в клубе

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после поражения «Арсенала» от «Спартака» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги сообщил, что руководитель команды Гурам Аджоев и главный тренер Дмитрий Парфёнов останутся в клубе.

По его словам, у него есть вопросы к тренерскому штабу и руководству, но сезон был непростым с учётом пандемии.

«Парфёнов остаётся. Посмотрите, что было до того, как пришёл Аджоев. Тогда вбивали «Арсенал» на YouTube — в результатах был только лондонский. Сейчас есть тульский. «Арсенал» пять лет подряд в высшем дивизионе. Это худший сезон, но так бывает. У меня другого кандидата нет, я ему доверяю полностью», — цитирует Дюмина Sport24.

«Спартак» на выезде обыграл «Арсенал» со счётом 2:1.

Подопечные Доменико Тедеско набрали 53 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Локомотив» (52).

Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона.