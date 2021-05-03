Тренер «Тамбова» опроверг слухи о назначении в «Кубань»

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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на слухи о возможном назначении в краснодарскую «Кубань».
Тренер «Тамбова» опроверг слухи о назначении в «Кубань»
  • © Официальный сайт ФК «Тамбов»

«Да это ерунда. Пока на уровне слухов, ничего конкретного нет. Не вижу смысла что-либо говорить. Звал ли меня Худяков с собой в «Кубань»? Ха-ха, Павел Борисович может. Нам ещё надо закончить сезон с «Тамбовом», а там посмотрим», — цитирует Первушина Sport24.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и уже потерял шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» потеряет профессиональный статус по окончании сезона.

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