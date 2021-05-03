Хромых: в какой-то момент поняла, что в соцсетях пишут бред

Российская фигуристка Майя Хромых высказалась по поводу комментариев в социальных сетях.

Она вспомнила, как переживала из-за своей неудачи на Кубке Первого канала, но затем решила, что пора перестать это делать, и удалила все соцсети, никуда не заходила полтора месяца.

«Может быть, именно эти радикальные меры мне и помогли. Спокойно тренировалась, разбиралась в себе, меняла что-то. Не то чтобы читаю соцсети — просто всё равно нет-нет да и попадётся. В какой-то момент для себя поняла, что весь этот бред пишут люди, которые мало что знают о ситуации. Вот надо им какую-то ерунду написать, и всё тут. Теперь отношусь к этому шуму проще. Иногда даже смешно бывает. На пути ли я ещё к полноценному раскрепощению? Наверное, да. Но мне в нынешнем состоянии комфортно, всё и так получается. Так что ничего не нужно менять — нет необходимости. Думаю, всё придёт само, это процесс времени. Надо дать ему идти своим чередом и не загоняться по мелочам», — сказала Хромых в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в «Хрустальном».