Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в «Хрустальном»

Российская фигуристка Майя Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в группе Этери Тутберидзе.

«Нет, ничего такого у нас не используют. Что касается медикаментов, врачи за всем следят, держат под контролем. И Этери Георгиевна тоже. Например, вес. Есть она нам не запрещает — наоборот, говорит, что мы должны кушать, чтобы были силы. И чтобы не превратились во всяких дистрофиков, потому что это уже не человек, а просто тело, с которым ничего нельзя сделать. Она нам даже как-то говорила, что уж лучше пусть будет лишний вес. И мы: «Ага-а-а-а» (смеётся)», — сказала Хромых в интервью RT.

Она подчеркнула, что лишний вес должен быть не чрезмерным, а во время сезона его лучше держать на одном уровне. По её словам, ей достаточно не есть сладкое, чтобы всё было нормально.

«Фигуристки «Хрустального» питаются льдом? Это неправда, конечно. Я себе иногда утром разрешаю съесть что-то вредное — шоколадку, к примеру. Вечером стараюсь ограничиваться, потому что в это время всё особенно сильно прилипает», — добавила Хромых.

Ранее Хромых рассказала, согласовывают ли фигуристки видео для TikTok с Тутберидзе.