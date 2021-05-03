Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в «Хрустальном»

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Российская фигуристка Майя Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в группе Этери Тутберидзе.
Хромых ответила на вопрос об использовании блокаторов гормонов в «Хрустальном»
  • ©Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Нет, ничего такого у нас не используют. Что касается медикаментов, врачи за всем следят, держат под контролем. И Этери Георгиевна тоже. Например, вес. Есть она нам не запрещает — наоборот, говорит, что мы должны кушать, чтобы были силы. И чтобы не превратились во всяких дистрофиков, потому что это уже не человек, а просто тело, с которым ничего нельзя сделать. Она нам даже как-то говорила, что уж лучше пусть будет лишний вес. И мы: «Ага-а-а-а» (смеётся)», — сказала Хромых в интервью RT.

Она подчеркнула, что лишний вес должен быть не чрезмерным, а во время сезона его лучше держать на одном уровне. По её словам, ей достаточно не есть сладкое, чтобы всё было нормально.

«Фигуристки «Хрустального» питаются льдом? Это неправда, конечно. Я себе иногда утром разрешаю съесть что-то вредное — шоколадку, к примеру. Вечером стараюсь ограничиваться, потому что в это время всё особенно сильно прилипает», — добавила Хромых.

Ранее Хромых рассказала, согласовывают ли фигуристки видео для TikTok с Тутберидзе.

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