Хромых рассказала, согласовывают ли фигуристки видео для TikTok с Тутберидзе

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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о том, как родилась идея создания аккаунта в социальной сети Tik-Tok «Тутберхаус».
Хромых рассказала, согласовывают ли фигуристки видео для TikTok с Тутберидзе
  • ©Raniero Corbelletti / AFLO
  • globallookpress.com

«Год назад мы как-то уходили с ледовой тренировки, обсуждали видео в TikTok. И я предложила Даше Усачёвой создать «Тутберхаус». А она мне: «Интересно, как сама «Тутбер» отреагирует?» Весь сезон мы это обдумывали. Казалось, нас за это отругают. А потом сама Этери Георгиевна нам написала, чтобы ещё больше видео туда снимали. Как родилась идея названия? Мы играли в Hay Day, как-то все у нас на неё подсели. Там можно было создать группу. Думали-думали, как её назвать. Ну и однажды Алёна Косторная сделала. Кажется, она так и называлась — «Тутберхаус». А когда Аня Щербакова с Морисом Квителашвили поехали на чемпионат мира, мы решили записать танец. Эти движения как-то делал Морис перед хореографией. У него тогда был день рождения, я сняла его, выложила в сториз, поздравила. Потом мы все их повторили для видео. Ну и подумали, что раз уж на то пошло и Этери Георгиевне понравилось, можно и TikTok создать», — сказала Хромых в интервью RT.

Также фигуристка призналась, что видео фигуристки согласовывают между собой, но не с тренером.

«Видео мы согласовываем только между собой. У нас есть группа в WhatsApp, в которой мы всё обсуждаем. Что снимать, что выкладывать, чтобы все были согласны», — добавила фигуристка.

Ранее Хромых призналась, что Тутберидзе частенько говорила ей идти в танцы.

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