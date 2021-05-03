Хромых призналась, что Тутберидзе частенько говорила ей идти в танцы

Российская фигуристка Майя Хромых, выступающая в одиночном женском катании, призналась, что её тренер Этери Тутберидзе несколько раз предлагала ей перейти в танцы на льду.

«В прошлом сезоне, когда прыжки не получались, Этери Георгиевна частенько говорила идти в танцы. Я отказывалась. Причём не скажу, что танцы лёгкие. Когда Даниила Марковича нет, нас раскатывает Георгий Похилюк. И на самом деле это очень сложно — держать все эти рёбра, скользить. Танцы — это довольно красиво, мне нравится их смотреть. Но сама туда не хочу», — сказала фигуристка в интервью RT.

Ранее Хромых призналась, что иногда скучает по Нижнему Тагилу.