Хромых: иногда скучаю по Тагилу, ностальгия накатывает

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, как переезжала из родного Нижнего Тагила в Москву.

«Сначала поехали с мамой. Потом поняли, что вдвоём тяжеловато, перевезли и бабушку. Она помогала нам по хозяйству, готовила, иногда меня отводила, когда мама работала. Затем я подросла, начала везде ходить одна. Да и бабушка домой хотела, и мы её отпустили. В течение сезона папа с командой в других городах — у них по 100 игр в год, всё время в разъездах. Так что в основном мы везде с мамой. Много гуляли по Москве, я ходила с глазами по пять рублей. Единственное, вроде живёшь в Москве, а сходить никуда не успеваешь. Мне кажется, за пять лет я на Красной площади всего раза четыре была. Очень редко получается куда-либо выбраться. Но в плане результата это всё-таки того стоит», — рассказала фигуристка в интервью RT.

Также Хромых призналась, что из-за загруженности графика редко ездит в родной город.

«Первые два года после переезда получалось ездить в родной город, а затем по времени стало напряжно. Примерно года два уже не была. Но в мае планируем съездить в отпуск. У нас там вся родня. В Москве же всё так современно, хорошо организовано. Я даже порой этому удивляюсь. Но иногда скучаю по Тагилу, конечно. Там всё спокойно, такое умиротворение… Ностальгия накатывает, хочется собраться и уехать. Но как-то сразу вспоминаю, ради чего я здесь, и, скажем так, останавливаюсь», — добавила спортсменка.

Ранее Хромых заявила, что боялась смеяться на первых тренировках у Тутберидзе.