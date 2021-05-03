Дзюба считает, что «Зенит» обязан выйти из группы в Лиге чемпионов

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы в Российской премьер-лиге и рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов.

«Каждый сезон — особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, «Локомотиву», то в Уфе бы была мини-паника, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге, там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом», — цитирует Дзюбу Sports.ru.

По его словам, в команде не хотели доводить дело до того, чтобы всё решалось в матче с «Тамбовом» в 30-м туре. При этом он подчеркнул, что чемпионство не было лёгким для «Зенита», хотя так и могло показаться со стороны.

«С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как «Зенит», обязан выходить из группы», — добавил Дзюба.

В 28-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1, что позволило питерцам досрочно завоевать золотые медали.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун установил рекорд «Зенита», быстрее всех забив 50 мячей за клуб.