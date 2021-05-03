Азмун установил рекорд «Зенита», быстрее всех забив 50 мячей за клуб

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом» (6:1) забил свой 50-й мяч за клуб.
Азмун установил рекорд «Зенита», быстрее всех забив 50 мячей за клуб
  • Reuters

Как сообщает zenit-history.ru, первый мяч в ворота «Локомотива» стал 50-м для иранца за «Зенит». Для достижения этой отметки Азмуну потребовалось провести 82 матча, что является новым клубным рекордом.

Помимо него, в истории «Зенита» 15 человек забивали 50 мячей. Однако каждому из них потребовалось на это более 100 игр.

Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».

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