Азмун установил рекорд «Зенита», быстрее всех забив 50 мячей за клуб
- Reuters
Как сообщает zenit-history.ru, первый мяч в ворота «Локомотива» стал 50-м для иранца за «Зенит». Для достижения этой отметки Азмуну потребовалось провести 82 матча, что является новым клубным рекордом.
Помимо него, в истории «Зенита» 15 человек забивали 50 мячей. Однако каждому из них потребовалось на это более 100 игр.
Ранее сообщалось, что четверых болельщиков «Локомотива» задержали без объяснения причин перед игрой с «Зенитом».