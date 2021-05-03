В «Авангарде» заявили о намерении сохранить весь тренерский штаб

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков подвёл итоги сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Сезон был непростой, дался нам сложно. Команда показывала тот хоккей, который мы хотели видеть. Венец всего — это сумасшедший плей-офф и победа. Мы достигли той цели, которой хотели. Мы недавно закончили, у нас было командное мероприятие, на котором мы проговаривали с членами тренерского штаба их будущее. На данный момент мы ведём работу о переподписании тренеров Звягина, Рябыкина, Шафранова. Хотим сохранить весь тренерский тандем. В стадии подписания контрактов со всеми тренерами», — цитирует Волкова Sport24.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, победив со счётом 4:2 московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России.