Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России
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Как сообщает пресс-служба сборной России по хоккею, 3 мая нападающий присоединится к национальной команде в Новогорске.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зернов набрал 40 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и шесть очков в 24 встречах плей-офф.
Напомним, что с 21 мая по 6 июня в Риге пройдёт чемпионат мира по хоккею.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.