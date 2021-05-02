Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов вызван в национальную команду России по хоккею.

Как сообщает пресс-служба сборной России по хоккею, 3 мая нападающий присоединится к национальной команде в Новогорске.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зернов набрал 40 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и шесть очков в 24 встречах плей-офф.

Напомним, что с 21 мая по 6 июня в Риге пройдёт чемпионат мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.