Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России

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Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов вызван в национальную команду России по хоккею.
Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба сборной России по хоккею, 3 мая нападающий присоединится к национальной команде в Новогорске.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зернов набрал 40 очков в 60 матчах регулярного чемпионата и шесть очков в 24 встречах плей-офф.

Напомним, что с 21 мая по 6 июня в Риге пройдёт чемпионат мира по хоккею.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России.

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