Хоккеист «Авангарда» Толчинский вызван в сборную России

Форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский вызван в расположение сборной России для подготовки к грядущему чемпионату мира.

Как сообщает пресс-служба сборной России по хоккею, Толчинский присоединится к национальной команде 3 мая на общекомандном тестировании.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России на ЧМ сыграет с Чехией (21 мая), Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Ранее Брагин заявил, что в сборной России могут появиться и игроки «Авангарда».