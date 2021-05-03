Бивол заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что заинтересован в проведении объединительных поединков.
Бивол заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира
  • Reuters

«Конечно же, я хочу проводить объединительные поединки. У меня ещё не было возможности подраться за другой пояс, потому сейчас я защищаю свой. Я же хочу сразиться за другой чемпионский пояс, это хороший вызов для меня. Верю, что однажды смогу стать абсолютным чемпионом мира. И верю, что однажды им стану, если буду упорно тренироваться», — цитирует Бивола BoxingScene.

1 мая российский боксёр в Манчестере победил решением судей Крэйга Ричардса и защитил свой титул.

Ранее промоутер Бетербиева заявил, что не планирует организовывать бой с Биволом.

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